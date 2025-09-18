محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:48
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.
ويستقبل الأهلي منافسه سيراميكا الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري.
ويدير المباراة محمود وفا، ويساعده سامي هلهل، ويوسف البساطي، فيما يتواجد عبد الرحمن صالح حكما رابعا.
ويتواجد طارق مجدي على تقنية الفيديو، ويساعده حسام عزب.
ويحتل الأهلي المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.
فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.
وتقام مسابقة الدوري هذا الموسم 2025 - 2026 بمشاركة 21 فريقا يخوضون دوري من دور واحد، قبل أن يتأهل 7 فرق لخوض مرحلة البطولة، ويخوض 14 فريقا مرحلة الهبوط.
