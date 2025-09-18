محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

محمود وفا

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستقبل الأهلي منافسه سيراميكا الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويدير المباراة محمود وفا، ويساعده سامي هلهل، ويوسف البساطي، فيما يتواجد عبد الرحمن صالح حكما رابعا.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة زد.. وعودة الشيبي محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب الرياضية: كوكا يدخل حسابات مدرب الاتفاق بعد غيابه أول جولتين للإيقاف

ويتواجد طارق مجدي على تقنية الفيديو، ويساعده حسام عزب.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

وتقام مسابقة الدوري هذا الموسم 2025 - 2026 بمشاركة 21 فريقا يخوضون دوري من دور واحد، قبل أن يتأهل 7 فرق لخوض مرحلة البطولة، ويخوض 14 فريقا مرحلة الهبوط.

الأهلي الدوري سيراميكا كليوباترا محمود وفا
نرشح لكم
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول سبب غياب رمضان صبحي أمام زد محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة زد.. وعودة الشيبي الكوكي يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل الفوز على غزل المحلة قائمة الإسماعيلي - النبريص يقود 20 اسما لمواجهة الزمالك تعادل يحدث لأول مرة من 2014.. بتروجت يخطف نقطة من الجونة بهدف عكسي الهزيمة الأولى.. المصري يفك شفرة المحلة مع علاء عبد العال ويفوز بهدفين مقابل هدف مصطفى جمال: المقاولون العرب يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص
أخر الأخبار
سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء ساعة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول سبب غياب رمضان صبحي أمام زد 2 ساعة | الدوري المصري
التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو 2 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية 2 ساعة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يستهل مشوار الدفاع عن لقب أبطال أوروبا باكتساح أتالانتا برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513641/محمود-وفا-حكما-لمباراة-الأهلي-وسيراميكا-وطارق-مجدي-للفيديو