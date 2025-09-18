دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

ويسلي - النصر

انتصر النصر على استقلال دوشنبه بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

وتعادل البطولة الآسيوية كأس الكونفدرالية في قارة إفريقيا بعد إجراء تعديلات على المسابقات الآسيوية الموسم الماضي.

وغاب رونالدو بقرار فني من المدير الفني جورجي جيسوس من أجل إراحته.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين على بطل طاجيكستان بفضل ثنائية عبد الرحمن غريب وأنجيلو في الدقيقتين 14 و17.

وفي الشوط الثاني سجل ويسلي هدف العالمي الثالث في الدقيقة 59.

وفي الدقائق الأخيرة سجل البديلان كينجسلي كومان وساديو ماني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 89 و90+3.

الفوز وضع النصر في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي انتصر على جوا الهندي بنتيجة 2-0.

ولحساب المجموعة الأولى اكتسح الوصل الإماراتي خصمه استقلال طهران الإيراني بنتيجة 7-1.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16 حيث تقام مباريات الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب.

وتوج الشارقة الإماراتي بلقب النسخة الماضية وهي الأولى في تاريخ البطولة.

النصر دوري أبطال آسيا 2
