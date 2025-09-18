محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:17

كتب : رضا السنباطي

محمد مكي - المقاولون العرب

أعلن محمد مكي المدير الفني لـ المقاولون العرب رحيله عن تدريب الفريق.

وتعادل المقاولون العرب مع فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكتب مكي عبر "واتس آب" عقب المباراة: "الحمد لله الرحلة انتهت".

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب لـ 4 نقاط في المركز الـ 18 بعد مرور 7 جولات بواقع 4 تعادلات و7 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.

