صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يضرب أتليتكو مدريد على الطريقة المفضلة

واصل ليفربول سلسلة أهدافه الحاسمة للمباريات هذا الموسم، بتحقيق فوز قاتل أمام أتليتكو مدريد 3-2 في افتتاحية مباريات الفريق بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم ليفربول في أول 6 دقائق بهدفين نظيفين بفضل تألق محمد صلاح الذي صنع هدفا في الدقيقة 4، وسجل في الدقيقة السادسة.

ونجح صلاح في أن يدخل ضمن قائمة العشرة الهدافين الأوائل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 52 هدفا متجاوزا تيري هنري.

كما بات صلاح أول لاعب لفريق إنجليزي في تاريخ دوري الأبطال، يسجل هدف ويصنع آخر خلال أول 6 دقائق في المباراة.

إلا أن أتليتكو مدريد نجح في إحراز هدف في الشوط الأول، قبل أن يتعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 81.

ولكن تفوق ليفربول في الوقت القاتل ونجح فان دايك في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2.

ونجح ليفربول في تكرار الفوز بالطريقة ذاتها للمباراةالخامسة على التوالي، بعد 4 جولات في الدوري الإنجليزي وجولة في دوري الأبطال.

(ليفربول أمام بورنموث 4-2 في الدوري الإنجليزي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 88 و90 .. ليفربول أمام نيوكاسل 3-2 في الدوري الإنجليزي سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+10 .. ليفربول أمام أرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 .. ليفربول أمام بيرنلي 1-0 في الدوري الإنجليزي سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+5 .. ليفربول أمام أتليتكو مدريد 3-2 في دوري الأبطال سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+2)

ويلعب ليفربول في مرحلة الدوري أمام أتليتكو مدريد، وريال مدريد، وإيندهوفن، وكارباج أجدام على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة إنتر وآينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، وجالاتا سراي خارج أرضه.

أما أتليتكو مدريد فيلتقي أمام إنتر وفرانكفورت وبودو جليمت يونيون سان جيلواز البلجيكي على ملعبه في العاصمة الإسبانية، فيما يخرج لمواجهة ليفربول وأرسنال، وإيندهفون، وجالاتا سراي.

وتلقى أتليتكو مدريد خسارة في المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال بعد خسارة واحدة خلال آخر 10 مباريات، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، والخسارة الوحيدة كانت أمام بايرن ميونيخ 4-0 في أكتوبر 2020، قبل أن يتلقى خسارة اليوم.

كما حقق أرني سلوت يحقق أول فوز أمام دييجو سيميوني في دوري أبطال أوروبا

المواجهة الأولى كانت موسم 2023 - 2024 بين فينورد الهولندي تحت قيادة سلوت أمام أتليتكو مدريد بقيادة سيموني ونجح سيموني الفوز ذهابا 3-1، وإيابا 3-2

وبعد الهزيمة أمام ليفربول، واصل أتليتكو مدريد السقوط أمام الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

فمنذ فوز أتليتكو مدريد أمام ليفربول ذهابا وإيابا موسم 2019 - 2020 بدور الـ16 لدوري الأبطال، فاز أتليتكو في مباراة واحدة من إجمالي 9 مباريات خاضها أمام فرق إنجليزية "تعادل في 2 وخسر 5".

الفوز الوحيد لأتليتكو مدريد كان أمام مانشستر يونايتد 1-0 في مارس 2022

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط كبير من ليفربول أسفر عن هدفين في أول 6 دقائق.

حصل ليفربول على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، سددها صلاح صاروخية لتصطدم بأندرو روبرتسون وتسكن شباك أتليتكو مدريد.

ونجح صلاح في الانطلاق بعدها بدقيقتين من الجانب الأيمن ليمرر الكرة لـ جرافينبيرخ قبل أن يتسلمها مجددا داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك محرزا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة السادسة.

video:1

ووصل صلاح للهدف رقم 52 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا متجاوزا رقم تيري هنري صاحب الـ51 هدفا.

وانفرد صلاح بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور.

وتعد تلك المرة الأولي في عهد سيميوني، وللمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، يتلقى أتلتيكو مدريد هدفين في أول 6 دقائق من المباراة.

كما بات محمد صلاح أول لاعب لفريق إنجليزي في تاريخ دوري الأبطال يسجل ويصنع في أول 6 دقائق بالمباراة.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية من فريمبونج اصطدمت بلينجليه، قبل إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحاول إيزاك التسجيل في أول ظهور له بمحاولتين في الدقيقتين 39، و41 الأولى مرت بجوار القائم، فيما تكفل حارس أتليتكو أوبلاك بالتصدى للكرة الثانية.

وأهدر ليفربول فرصة خطيرة في الدقيقة 42 بعد انفراد فيرتز بالحارس، وحاول فيرمبونج متابعتها ولكن الدفاع يتدخل.

وبينما تتجه المباراة لنهاية الشوط الأول، نجح ماركوس يورينتي في تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك ليفربول، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1.

وفي الشوط الثاني، أجرى سيميوني تبديلا بنزول كوكي بدلا من راسبادوري، ورد سلوت بـ3 تبديلات لليفربول بنزول ألكسيس ماك أليستر، وإيكيتيكي، وكونور برادلي، بدلا من فريمبونج، وإيزاك، وجاكبو.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعد هجمة مرتدة لليفربول، مررها فيرتز إلى صلاح الذي سدد الكرة لتصطدم في القائم الأيسر.

وتلقى كونور برادلي بطاقة صفراء في الدقيقة 71.

وهدد صلاح مجددا مرمى أتليتكو بعد كرة عرضية في الدقيقة 72 لم ينجح إيكتيكي في متابعتها لتسجيل الهدف الثالث.

وسدد ماركوس يورينتي في الدقيقة 74 ولكن ذهبت كرته أعلى العارضة، واحتسب الحكم ضربة مرمى ليعترض سيميوني مطالبا بضربة ركنية ليحصل على بطاقة صفراء.

وأجرى سلوت تبديلا جديدا في الدقيقة 74 بخروج فيرتز ونزول ريو نجوموها في رابع تبديلات ليفربول.

ونجح ماركوس يورينتي في تسجيل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بماك أليستر لتسكن الشباك، وتشتعل الدقائق الأخيرة من المباراة.

video:2

ودفع سلوت بـ كيركيز بدلا من روبرتسون في آخر تبديلات ليفربول.

ضغط ليفربول، حتى نجح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع في تسجيل هدف الفوز برأسية رائعة من فان دايك سكنت الشباك.

واشتبك دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد مع الأمن والجماهير عقب الهدف ليتلقى بطاقة حمراء.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 90+5 بعد عرضية رائعة من صلاح أطاح بها إيكيتيكي أعلى المرمى.

وكاد أتليتكو أن يتعادل في الدقيقة 90+6 برأسية من سورلوث، ولكن تصدى لها أليسون، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز قاتل لليفربول 3-2.