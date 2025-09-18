ماكينة كين تقود بايرن ميونيخ على تشيلسي بثلاثية

استهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم على ملعب أليانز أرينا.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ لـ 3 نقاط في المركز الثالث، فيما أصبح تشيلسي في المركز الـ 32 بدون نقاط.

وللموسم الـ 22 على التوالي يستهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري الأبطال بالانتصار كأطول سلسلة في تاريخ البطولة.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفا على بافوس القبرصي في الجولة الثانية.

فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج بنفيكا في الجولة الثانية.

التشكيل

دفع كلا المدربين بالقوة الضاربة منذ البداية.

وأصبح مانويل نوير بعمر 39 عاما و174 يوما أكبر لاعب يشارك بقميص بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا محطما رقم لوثار ماتيوس بعمر 38 عاما و353 يوما.

Image

وصف المباراة

ضغط بايرن ميونيخ بقوة لتسجيل الهدف الأول وفي الدقيقة 20 حوّل تريفوه تشالوباه بالخطأ عرضية مايكل أوليس في الشباك، ليعلن تقدم بايرن ميونيخ بهدف عكسي.

وسرعان ما تضاعفت النتيجة، هاري كين تحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من مويسيس كايسيدو في الدقيقة 25.

كين انبرى لها وسجلها في الشباك معلنا تفوق البافاري بثنائية دون رد في اول 26 دقيقة.

وجاء تشيلسي سريعا بهدف من كول بالمر بعد توغل عنتري بمجهودي فردي وتمريرة ثنائية مع جواو بيدرو انتهت بتسديدة من الدولي الإنجليزي في شباك مانويل نوير في الدقيقة 29.

بايرن ميونيخ حاول إضافة هدفا جديدا لكن الشوط انتهى بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني تألق روبرت سانشيز حارس البلوز في التصدي لأكثر من فرصة أولها من هاري كين المنفرد في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 63 أضاف كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة أرضية مستفيدا من تمريرة خاطئة من الدفاع.

ووصل كين للهدف العاشر هذا الموسم في 6 مباريات بجميع المسابقات.

وفي الدقيقة 89 سجل كول بالمر هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1.

تشيلسي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
