اسكواش - خروج نور الشربيني في أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

فيروز أبو الخير - نور الشربيني - اسكواش

ودعت نور الشربيني منافسات بطولة مصر للاسكواش على يد فيروز أبو الخير في كبرى مفاجآت البطولة.

وأقيمت منافسات ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء أمام سفح الأهرامات.

وتحتضن الأهرامات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل.

وحسمت أمينة عرفي تأهلها لنصف النهائي بعد الفوز على الماليزية سيفاسنجاري سوبرامانيام بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما ودع فارس الدسوقي منافسات البطولة بعد الخسارة من الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالآتي:

نوران جوهر × هانيا الحمامي - 7 مساء

مصطفى عسل × كريم عبد الجواد

أمينة عرفي × فيروز أبو الخير

الفرنسي فيكتور كروين × البيروفي دييجو إلياس

وعادت منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

اسكواش مصر المفتوحة
التعليقات
