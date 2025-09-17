الرياضية: كوكا يدخل حسابات مدرب الاتفاق بعد غيابه أول جولتين للإيقاف

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - الاتفاق السعودي

دخل أحمد حسن كوكا المهاجم المصري حسابات سعد الشهري المدير الفني لفريق الاتفاق، الفنية استعدادا لمواجهة التعاون.

ويواجه الاتفاق فريق التعاون يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي.

وغاب المهاجم المصري عن أول جولتين أمام الخلود وأهلي جدة بسبب عقوبة إيقافه في الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن الشهري قد أدرج كوكا ضمن حساباته الفنية استعدادا لمواجهة التعاون.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق قد اختتم تحضيراته على ملعب النادي، إذ ركّز الشهري على تنفيذ الكرات الثابتة والعالية، قبل أن يجري مناورة تكتيكية في منتصف الملعب.

وانضم كوكا إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوهافر الفرنسي يوليو الماضي.

وخلال مشاركته مع الفريق الفرنسي، شارك المهاجم المصري في 16 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

دوليًا، شارك كوكا مع منتخب مصر تحت 20 عامًا في بطولة إفريقيا 2011، وحصل على المركز الثالث، وسجل هدفين في كأس العالم للشباب 2013.

مع المنتخب الأول، ظهر للمرة الأولى ضد أوغندا في 2013، وسجل هدفًا، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017، لكنه استُبعد بسبب إصابة، واحتلت مصر المركز الثاني.

