قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة زد.. وعودة الشيبي

يغيب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز أمام زد ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وكان رمضان صبحي قد ظهر لأول مرة هذا الموسم خلال مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وشهدت القائمة عودة محمد الشيبي مجددا إلى الفريق بعد غيابه عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف بعد الطرد.

ويستضيف بيراميدز نظيره زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة زد كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

وكان بيراميدز قد تغلب على الأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري بهدفين دون مقابل.

وجمع بيراميدز 8 نقاط من 5 مباريات خاضهم ليتواجد في المركز التاسع.

أما فريق زد ففي المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد خوض 6 مباريات.