الكوكي يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل الفوز على غزل المحلة

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 23:37

أبدى نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري سعادته بانتصار فريقه على غزل المحلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتصدر المصري الترتيب مؤقتا بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1 لحين نهاية لقاء الإسماعيلي والزمالك.

وقال المدير الفني لـ المصري عبر أون سبورت: "3 نقاط مهمة وهي أول خسارة لغزل المحلة ونعرف أنه فريق يلعب بأسلوب دفاعي صعب".

وأضاف "الخسارة من الزمالك أثرت في الفريق نفسيا، ولكن مشوار الدوري طويل وهناك فرق ستعود إلى المنافسة، ونتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة كأس والهدف الفوز دائما".

وأكمل "تحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء أنه علينا معاملة كل مباراة كأنها مباراة كأس ونحقق نقاطها".

وأردف "خضنا مباراة كبيرة وحققنا انتصارا كبيرا وكنا جيدين بعد الهدف لكن تراخي الأداء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول واستقبلنا هدف من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني بعد التقدم أهدرنا أكثر من هدف".

وأتم "أشكر اللاعبين على التركيز بعد الخسارة في ظل خوض مباراة كل 3 أيام".

وكان غزل المحلة الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة خلال أول ست جولات من المسابقة.

وتغلب المصري على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة بين الفريقين.

وسجل صلاح محسن هدفي المصري، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتقدم للفريق البورسعيدي مجددا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

بينما سجل أحمد شوشة هدف المحلة الوحيد في الدقيقة 50 مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع المصري رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي غدا الخميس.

