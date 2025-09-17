قائمة الإسماعيلي - النبريص يقود 20 اسما لمواجهة الزمالك

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

أعلن ميلود حمدي قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في قمة الجولة 7 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد هيئة قناة السويس في الخامسة عصرا غدا الخميس.

وشهدت القائمة تواجد الفلسطيني خالد النبريص الذي شارك في آخر مباراتين كبديل بعد تعافيه من الإصابة التي تأخرت بسببها بداية موسمه.

وجاءت قائمة الإسماعيلي

حراسة المرمى: عبد الله جمال – عبد الرحمن محروس

الدفاع: محمد عمار – عبد الله محمد – محمد إيهاب – حمادة صلاح

الوسط: محمد خطاري – محمد سمير "كونتا" – عبد الرحمن الدح – إريك تراوري – محمد بحيري – محمد عبد السميع - إبراهيم عبد العال - محمد وجدي – عمر القط – إبراهيم النجعاوي – عمرو سعيد

الهجوم: خالد النبريص – نادر فرج – أنور عبد السلام

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني برصيد 13 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

