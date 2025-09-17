دخل قائمة العشرة الكبار.. صلاح يتجاوز هنري في قائمة هدافي دوري الأبطال

نجح محمد صلاح نجم ليفربول، في كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه بدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف فريقه الثاني أمام أتليتكو مدريد في الدقيقة السادسة.

ويلعب ليفربول أمام أتليتكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة السادسة وصنع هدفا في الدقيقة الرابعة أمام أتليتكو مدريد.

ووصل صلاح للهدف رقم 52 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا متجاوزا رقم تيري هنري صاحب الـ51 هدفا.

وانفرد صلاح بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 407 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 112 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتعد تلك المرة الأولي في عهد سيميوني، وللمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، يتلقى أتلتيكو مدريد هدفين في أول 6 دقائق من المباراة.

كما بات محمد صلاح أول لاعب لفريق إنجليزي في تاريخ دوري الأبطال يسجل ويصنع في أول 6 دقائق بالمباراة.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور كالتالي:

1 - كرستيانو رونالدو 141 هدفا

2 - ليونيل ميسي 129 هدفا

3 - روبرت ليفاندوفسكي 105 هدفا

4 - كريم بنزيمة 90 هدفا

5 - راؤول جونزاليس 71 هدفا

6 - رود فان نيستلروي 60 هدفا

7 - أندريه شيفشينكو 59 هدفا

8 - كيليان مبابي 57 هدفا

9 - توماس مولر 57 هدفا

10 - محمد صلاح 52 هدفا