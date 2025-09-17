تعادل يحدث لأول مرة من 2014.. بتروجت يخطف نقطة من الجونة بهدف عكسي

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على الجونة وبتروجت في لقاء أقيم على استاد خالد بشارة.

سجل أرنو هدف التقدم للجونة ثم أدرك ألفا توري التعادل لبتروجت بهدف عكسي.

تعادل يحدث بين الفريقين لأول مرة منذ 2014 في جميع المسابقات.

والتقى بتروجت والجونة منذ ذلك الحين في 5 لقاءات سابقة طيلة تلك الفترة وانتهت 2 منها بفوز بتروجت و3 للجونة.

التعادل رفع رصيد بتروجت لـ 10 نقاط في المركز السادس، فيما ظل الجونة في المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.

وصف المباراة

تعرض الفلسطيني بدر موسى في الدقيقة 7 للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه مصطفى البدري في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 21 ضاعت فرصة التقدم للجونة بتسديدة ارتطمت بالمدافع ثم القائم بعد لمسة محمد النحاس وتابعها صابر الشيمي بتسديدة علت العارضة.

فرص الشوط الأول لم تشهد أي إثارة لتنتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم الجونة بهدف من المدغشقري أرنو بعد ركنية مرت من الجميع وأودعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 51.

وأدرك بتروجت التعادل في الدقيقة 74 بهدف من ألفا توري بطريقة عكسية بعدما حوّل عرضية أمادو جولد با في الشباك بالخطأ.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للجونة سجله علي الزاهدي بسبب التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.