الهزيمة الأولى.. المصري يفك شفرة المحلة مع علاء عبد العال ويفوز بهدفين مقابل هدف

نجح فريق المصري في فك شفرة غزل المحلة تحت قيادة علاء عبد العال وألحق به الهزيمة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم.

وكان غزل المحلة الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة خلال أول ست جولات من المسابقة.

وتغلب المصري على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة بين الفريقين.

وسجل صلاح محسن هدفي المصري، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتقدم للفريق البورسعيدي مجددا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

بينما سجل أحمد شوشة هدف المحلة الوحيد في الدقيقة 50 مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع المصري رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي غدا الخميس.

وشهدت المباراة طرد رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 97 بسبب الحصول على بطاقتين صفراوتين.

وأنقذ قائم عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة هدفين مؤكدين للمصري، الأولى من صلاح محسن بالدقيقة 22 والأخرى من كريم بامبو في الدقيقة 85.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز العاشر بعد التعرض للهزيمة الأولى في المسابقة.

محسن يعادل دغموم في القمة

رفع صلاح محسن رصيده إلى 4 أهداف في ترتيب هدافين الدوري المصري ليعادل رقم عبد الرحيم دغموم.

وينفرد ثنائي المصري بصدارة ترتيب هدافين الدوري هذا الموسم.

وبذلك أصبح أول ثلاثة لاعبين في ترتيب الهدافين من المصري.

فبخلاف الثنائي صلاح محسن ودغموم يحتل عمر الساعي المركز الثالث برصيد 3 أهداف.

الدوري المصري المصري غزل المحلة
