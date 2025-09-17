كسر رقم جيرارد.. صلاح ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري الأبطال

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

بات محمد صلاح ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام أتليتكو مدريد في افتتاحية مباريات الريدز ضمن الجولة الأولى لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح مشاركته رقم 74 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وكسر صلاح رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الذي شارك في 73 مباراة مع ليفربول.

وبات صلاح على بعد 6 مباريات فقط من المتصدر جيمي كاراجر أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في دوري الأبطال.

ويأت أكثر 5 لاعبين من ليفربول مشاركة في دوري الأبطال كالتالي:

جيمي كاراجر 80 مباراة

محمد صلاح 74 مباراة

جيرارد 73 مباراة

جون أرين ريسه 68 مباراة

سامي هيبيا 59 مباراة

ويلعب ليفربول في مرحلة الدوري أمام أتليتكو مدريد، وريال مدريد، وإيندهوفن، وكارباج أجدام على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة إنتر وآينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، وجالاتا سراي خارج أرضه.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
