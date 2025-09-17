انتهت في أبطال أوروبا - ليفربول (3)-(2) أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام أتليتكو مدريد في الجولة الأولى لمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول في مرحلة الدوري أمام أتليتكو مدريد، وريال مدريد، وإيندهوفن، وكارباج أجدام على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة إنتر وآينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، وجالاتا سراي خارج أرضه.

أما أتليتكو مدريد فيلتقي أمام إنتر وفرانكفورت وبودو جليمت يونيون سان جيلواز البلجيكي على ملعبه في العاصمة الإسبانية، فيما يخرج لمواجهة ليفربول وأرسنال، وإيندهفون، وجالاتا سراي.

90+6: أليسون يتألق ويتصدى لرأسية سورلوث

ق 90+5: كرة عرضية رائعة من صلاح تضع إيكيتيكي أمام المرمى ولكنه أطاح بها أعلى المرمى

ق 90+3: طرد سيميوني بعد اشتباكه عقب هدف ليفربول الثالث.

ق 90+2: جووووول قاتل برأسية رائعة من فان دايك في الشباك.. وسيميوني يشتبك مع الأمن والجماهير

ق 86: كيركيز بدلا من روبرتسون في آخر تبديلات ليفربول.

ق 81: جووووول ماركوس يورينتي يسجل الهدف الثاني والتعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بماك أليستر لتسكن الشباك.

ق 74: خروج فيرتز ونزول ريو نجوموها في رابع تبديلات ليفربول

ق 74: تسديدة من ماركوس يورينتي جاءت أعلى العارضة، والحكم يحتسبها ضربة مرمى ليعترض سيميوني مطالبا بضربة ركنية ليحصل على بطاقة صفراء.

ق 72: كرة عرضية رائعة من محمد صلاح لم ينجح إيكتيكي في متابعتها لتسجيل الهدف الثالث.

ق 71: بطاقة صفراء لبرادلي ظهير أيمن ليفربول

ق 65: هجمة مرتدة لليفربول، ليسدد صلاح كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس أتليتكو مدريد.

ق 61: تبديلان لأتليتكو مدريد بنزول مولينا وسولير وخررج جريزمان وجالاجير.

ق 57: 3 تبديلات لليفربول بنزول ألكسيس ماك أليستر، وإيكيتيكي، وكونور برادلي، بدلا من فريمبونج، وإيزاك، وجاكبو.

ق 53: أول تبديل لأتليتكو مدريد بنزول كوكي بدلا من راسبادوري.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1

ق 45+3: ماركوس يورينتي يسجل هدف تقليص الفارق في شباك ليفربول

ق 42: انفراد ضائع لـ فيرتز أمام أوبلاك، وفيرمبونج يحاول متابعتها ولكن الدفاع يتدخل

ق 41: إيزاك يحاول مجددا ويسدد ليتصدى لها أوبلاك

ق 39: إيزاك يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد لتمر بجوار القائم بقليل

ق 35: كرة عرضية من فريمبونج اصطدمت بلينجليه، ليحتسب الحكم ضربة جزاء، قبل إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 21: صلاح يسدد تصويبة رائعة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 6: جووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة متبادلة مع جرافينبيرخ لينفرد بالمرمى ويسدد في شباك حارس أتليتكو

ق 4: جووووول ليفربول يتقدم بالهدف الأول بعد تسديدة قوية من محمد صلاح من ضربة حرة مباشرة اصطدمت بقدم روبرتسون لتسكن شباك أتليتكو مدريد

بداية المباراة