استراحة أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. جوووول مينديش
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يستضيف باريس سان جيرمان فريق أتالانتا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
--------------------
ق51 جوووول نونو مينديش يضيف الثالث
نهاية الشوط الأول
ق44 باركولا يهدر ركلة الجزاء
ق44 احتساب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق39 جوووول كفاراتسخيليا يضيف الثاني
ق3 جووول ماركينيوس يفتتح التسجيل مبكرا
انطلاق المباراة
