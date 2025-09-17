استراحة أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. جوووول مينديش

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

نونو مينديش - باريس سان جيرمان

يستضيف باريس سان جيرمان فريق أتالانتا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

ق51 جوووول نونو مينديش يضيف الثالث

نهاية الشوط الأول

ق44 باركولا يهدر ركلة الجزاء

ق44 احتساب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق39 جوووول كفاراتسخيليا يضيف الثاني

ق3 جووول ماركينيوس يفتتح التسجيل مبكرا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
