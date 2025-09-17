انتهت أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (3)-(1) تشيلسي.. فوز البافاري

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي - بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد تشيلسي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الفريقان المشوار من على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية ومعقل البافاري.

وجاء اللقاء الأخير بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في 2020، فاز بايرن ميونيخ ذهابا 3-0 في لندن و4-1 في ميونيخ.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 89: جووول بالمر يقلص الفارق ويشعل الدقائق الأخيرة

ق 63: جووول الثااالث.. كين يضيف الثالث بتسديدة أرضية بعد خطأ دفاعي في التمرير

ق 56: سانشيز يتألق ويتصدى لتسديدة كين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: بالمر يقود مرتدة سريعة ويقلص الفارق بتسديدة رائعة من داخل الـ 18

ق 26: كين يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق 25: ركلة جزاء يتحصل عليها كين بعد تعرضه للعرقلة من كايسيدو

ق 20: تشالوباه يتقدم لبايرن ميونيخ بعد هدف عكسي بعد عرضية أوليس

بداية اللقاء

بايرن ميونيخ تشيلسي دوري أبطال أوروبا
