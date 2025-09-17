"قرار البحرين ومشاهدة مواجهة جيبوتي".. في الجول يكشف أسباب نقل معسكر المنتخب الثاني للمغرب

أخطر الاتحاد البحريني لكرة القدم نظيره المصري بتواجد المنتخب الأول في معسكر بالمغرب في أكتوبر المقبل وكان ذلك على رأس أسباب نقل معسكر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب إلى المغرب بدلا من البحرين.

وكان من المقرر سفر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يوم 6 أكتوبر المقبل إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

يكشف FilGoal.com أسباب نقل معسكر منتخب مصر الثاني إلى المغرب

- منتخب البحرين أبلغ منتخب مصر الثاني بمواجهته بالفريق المجنس وليس الأول بسبب تواجد المنتخب الأول في المغرب.

- اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة وبالتنسيق مع المنتخب الثاني وجد أن نقل المعسكر للمغرب سيكون أفضل.

- تم الاتفاق مع المغرب والبحرين على نقل المعسكر إلى المغرب مع مواجهة المنتخب الثاني ضد منتخب المغرب للمحليين ومنتخب البحرين الأول.

- منتخب مصر الثاني سيتواجد في الملعب لمؤازرة المنتخب الأول خلال مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر المقبل، بينما يواجه البحرين يوم 12 من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.