مؤتمر فليك: أريد تكرار ما قدمناه ضد فالنسيا.. وهذه مميزات نيوكاسل

أثنى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، على منافسه نيوكاسل قبل مواجهتهما في الجولة الأولى لمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل الخميس: "لم يسبق لي زيارة ملعب سانت جيمس بارك، لكن أجواءه من بين الأفضل."

كما أشاد بمدرب نيوكاسل: "إيدي هاو مدرب رائع، وأتوقع مواجهة فريق يتميز بالحماس والتركيز على الهجمات المرتدة، نيوكاسل فريق يتمتع بقوة بدنية عالية، لن تكون مباراة سهلة، إنهم أقوياء جدًا، وهناك فرق قوية جدًا في دوري أبطال أوروبا لكننا واثقون."

وأضاف: "الفوز ضد فالنسيا كان إيجابيا للغاية، ومن المهم أن نلعب غدا بنفس الثقة، ونستحوذ على الكرة ونستغل المساحات، أريد أن أرى ما قدمناه ضد فالنسيا غدًا وإظهار قدراتنا".

وحقق برشلونة الفوز على فالنسيا بسداسية نظيفة مطلع الأسبوع في الدوري الإسباني.

ويرى فليك أن نيوكاسل يمتلك مهاجم رائع "سعيد لأن ألمانيا لديها مهاجم رائع مثل نيك فولتماده".

وانضم فولتماده إلى نيوكاسل قادما من شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية ونجح في تسجيل أول أهدافه في شباك ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وأكمل فليك "تعلمنا الكثير من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومن كل مباراة، وعلينا أن نتحسن يوما بعد يوم".

وردا على سؤاله حول المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم "لا أفكر في المرشح للفوز، هناك فرق قوية جدًا، سنعمل بجد لتحسين أدائنا يومًا بعد يوم."

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الخسارة في نصف النهائي أمام إنتر الإيطالي 7-6 في مجموع المباراتين.

وتابع مدرب برشلونة "لدينا العديد من اللاعبين الشباب والمخضرمين، إنهم يعرفون كيفية التعامل مع الضغط."

كما تحدث فليك عن لاعبه البرازيلي رافينيا "يعد أحد اللاعبين الأساسيين لدينا، إنه يُضفي حيوية ونشاط، ودخل بديلا في الشوط الثاني ضد فالنسيا وكان أداءً رائعًا."

وعن لامين يامال، رد "يامال لن يتمكن من اللعب غدا، لدينا فريق جيد ولاعبون مناسبون لهذا المركز، راشفورد يمكنه المشاركة وآمل أن يعيد ما قدمه يوم الأحد ضد فالنسيا."

وأضاف "لا أعتقد أنه يجب علينا الضغط على يامال، لدينا فريق طبي رائع، وسنرى كيف سيتطور إنه لاعب شاب وعلينا الاعتناء به.".

وردا على أداء راشفورد مع الفريق "ما رأيته في الأسابيع القليلة الأولى كان ممتازًا، ولديه إمكانيات أكبر ليُظهرها، من الرائع وجوده في الفريق، إنه لاعب مذهل ورائع.