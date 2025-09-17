التشكيل - بايرن ميونيخ وتشيلسي يدفعان بالقوة الضاربة

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

هاري كين

يبدأ كل من تشيلسي وبايرن ميونيخ بالقوة الضاربة في مواجهة قوية بين الفريقين في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الفريقان المشوار من على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية ومعقل البافاري.

ويقود هاري كين هجوم بايرن ميونيخ فيما يبدأ جواو بيدرو في هجوم تشيلسي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش - جوناثان تاه – دايو أوباميكانو – كونراد لايمر

الوسط: جوشوا كيميتش – ألكسندر بافلوفيتش

أمامهما: مايكل أوليس – سيرج جنابري – لويس دياز

الهجوم: هاري كين

فيما جاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا – تريفوه تشالوباه – توسين أدارابييو – مالو جوستو

الوسط: مويسيس كايسيدو – رييس جيمس

أمامهما: كول بالمر – إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو

الهجوم: جواو بيدرو

وجاء اللقاء الأخير بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في 2020، فاز بايرن ميونيخ ذهابا 3-0 في لندن و4-1 في ميونيخ.

