تشكيل سان جيرمان - مايولو وباركولا يقودان هجوم باريس أمام أتالانتا

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد لانس

يقود الثنائي سيني مايولو وبرادلي باركولا هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره أتالانتا ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش.

الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: برادلي باركولا - سيني مايولو - خفيتشا كفارتسخيليا.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا غدا الخميس.

وفاز باريس سان جيرمان بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز العريض على إنتر 5-0 في المباراة النهائية.

وجاءت مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في النسخة الجارية كالتالي:

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × أتالانتا.

الأربعاء 1 أكتوبر 2025 .. في تمام الساعة التاسعة مساء - برشلونة × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 –في تمام الساعة التاسعة مساء - باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ.

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - اريس سان جيرمان × توتنام.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 20 يناير 2026 – في تمام الساعة التاسعة مساء - سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان.

الأربعاء 28 يناير 2026 _ في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد.

