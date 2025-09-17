تشكيل ليفربول - إيزاك أساسي مع ليفربول لأول مرة أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب أنفيلد.

وقرر سلوت البدء بـ ألكسندر إيزاك الوافد الجديد من نيوكاسل، ليسجل ظهوره الأول مع الريدز.

ويبدأ إيزاك على حساب إيكيتيكي الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي -أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك

أما دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد فكشف عن تشكيلته للمباراة التي يقودها هجوميا جريزمان.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي - كليمون لونجليه - خافي جالان - روبين لي نورماند

الوسط: كونور جالاجر- بابلو باريوس - جوليانو سيميوني - نيكولاس جونزاليس

الهجوم: أنطوان جريزمان - جياكومو راسبادوري

وعلى مقاعد البدلاء: ماماردشفيلي - وودمان - جو جوميز - إندو - كيركيز - أليكسيس ماك أليستر - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - هوجو إيكيتيكي - جايدن دانز- ريو نجوموها.

ويلعب ليفربول في مرحلة الدوري أمام أتليتكو مدريد، وريال مدريد، وإيندهوفن، وكارباج أجدام على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة إنتر وآينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، وجالاتا سراي خارج أرضه.

أما أتليتكو مدريد فيلتقي أمام إنتر وفرانكفورت وبودو جليمت يونيون سان جيلواز البلجيكي على ملعبه في العاصمة الإسبانية، فيما يخرج لمواجهة ليفربول وأرسنال، وإيندهفون، وجالاتا سراي.

ليفربول دوري أبطال أوروبا إيزاك
