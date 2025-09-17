مصطفى جمال: المقاولون العرب يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

اعترف مصطفى جمال لاعب المقاولون العرب أن فريقه يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص أمام منافسيه بعد التعادل 1-1 مع فاركو.

وبدأت الجولة السابعة من الدوري المصري بلقاء بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب انتهى بالتعادل.

وقال مصطفى جمال لاعب المقاولون العرب عبر أون سبورت: "واجهنا سوء حظ في كل المباريات بشكل غير طبيعي، فرطنا في فوز كان في أيدينا وسنحاول زيادة التركيز الفترة المقبلة".

وأضاف "كنا غير موفقين في إنهاء الفرص وسنركز الفترة المقبلة لإصلاح الأمور".

وأتم "إذا استغللنا فرصنا في الشوط الأول كنا سننهي المباراة بفارق هدفين أو 3، وهما استغلوا الفرصة في الشوط الثاني وكادوا أن يخطفوا الفوز".

وفاز جمال بجائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

سجل محمود أبو جودة هدف تقدم ذئاب الجبل وفيما أدرك رامز مدحت التعادل لفاركو.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب لـ 4 نقاط في المركز الـ 18، فيما أصبح رصيد فاركو 3 نقاط من 6 مباريات في المركز الـ 20.

تعادل هو الرابع بين الفريقين في الدوري المصري مقابل انتصارين لفاركو وانتصار للمقاولون العرب.

