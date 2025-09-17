الاتحاد السعودي يعلن مواعيد السوبر الإيطالي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد بطولة كأس السوبر الإيطالي المقرر أن تستضيفها المملكة.

وأعلن الاتحاد السعودي عن إقامة السوبر السعودي خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض.

وتلعب البطولة بنظام الـ4 فرق وتنقسم لدورين النصف النهائي والنهائي.

وتقام مباراتي نصف النهائي يومي 18، و19 ديسمبر.

يلتقي نابولي أمام ميلان يوم 18 ديسمبر، فيما يلتقي بولونيا أمام إنتر يوم 19 أغسطس.

ويلتقي الفائزان يوم 22 ديسمبر في المباراة النهائية.

ويشارك في كأس السوبر الإيطالي فرق إنتر، وميلان، وبولونيا، ونابولي.

ويلتقي بطل الكأس بولونيا أمام وصيف الدوري إنتر، فيما يواجه بطل الدوري نابولي منافسه ميلان وصيف الكأس.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة، والرابعة على التوالي.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي بنظامه القديم عامي 2018، و2019.

كما تستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق بدءًا من عام 2022 حتى العام الحالي.

وتوج ميلان ببطولة السوبر الإيطالي النسخة السابقة بعد الفوز على حساب إنتر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.