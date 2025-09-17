الاتحاد السعودي يعلن مواعيد السوبر الإيطالي

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

ميلان

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد بطولة كأس السوبر الإيطالي المقرر أن تستضيفها المملكة.

وأعلن الاتحاد السعودي عن إقامة السوبر السعودي خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض.

وتلعب البطولة بنظام الـ4 فرق وتنقسم لدورين النصف النهائي والنهائي.

أخبار متعلقة:
سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر بلدية ميلانو: وافقنا على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا

وتقام مباراتي نصف النهائي يومي 18، و19 ديسمبر.

يلتقي نابولي أمام ميلان يوم 18 ديسمبر، فيما يلتقي بولونيا أمام إنتر يوم 19 أغسطس.

ويلتقي الفائزان يوم 22 ديسمبر في المباراة النهائية.

ويشارك في كأس السوبر الإيطالي فرق إنتر، وميلان، وبولونيا، ونابولي.

ويلتقي بطل الكأس بولونيا أمام وصيف الدوري إنتر، فيما يواجه بطل الدوري نابولي منافسه ميلان وصيف الكأس.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة، والرابعة على التوالي.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي بنظامه القديم عامي 2018، و2019.

كما تستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق بدءًا من عام 2022 حتى العام الحالي.

وتوج ميلان ببطولة السوبر الإيطالي النسخة السابقة بعد الفوز على حساب إنتر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

السوبر الإيطالي نابولي إنتر ميلان بولونيا
نرشح لكم
استراحة أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. جوووول مينديش مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (3)-(1) تشيلسي.. جوووول الثاااالث التشكيل - بايرن ميونيخ وتشيلسي يدفعان بالقوة الضاربة تشكيل سان جيرمان - مايولو وباركولا يقودان هجوم باريس أمام أتالانتا سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر مبابي يؤكد غيابه عن حفل الكرة الذهبية هل يقاطع منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 في حالة مشاركة إسرائيل؟ الحكومة تجيب مع رقم قياسي تاريخي.. ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل
أخر الأخبار
قائمة الإسماعيلي - النبريص يقود 20 اسما لمواجهة الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
دخل قائمة العشرة الكبار.. صلاح يتجاوز هنري في قائمة هدافي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعادل يحدث لأول مرة من 2014.. بتروجت يخطف نقطة من الجونة بهدف عكسي ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. المصري يفك شفرة المحلة مع علاء عبد العال ويفوز بهدفين مقابل هدف ساعة | الدوري المصري
كسر رقم جيرارد.. صلاح ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(1) أتليتكو مدريد.. القائم يعاند صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. جوووول مينديش ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (3)-(1) تشيلسي.. جوووول الثاااالث ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513617/الاتحاد-السعودي-يعلن-مواعيد-السوبر-الإيطالي