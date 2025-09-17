الحضري: أمم إفريقيا لن تكون سهلة ولكن نثق بالمنتخب.. وهذا الفارق بيننا وبين الجيل الحالي

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 20:13

كتب : محمد سمير

عصام الحضري

يرى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني بالوقت الحالي، أن حظوظ مصر في حصد أمم إفريقيا كبيرة رغم صعوبة البطولة.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

وقال عصام الحضري في تصريحات صحفية على هامش احتفالية استقبال أمم إفريقيا في مصر: "سعداء بتواجد كأس أمم إفريقيا في مصر بالوقت الحالي، ونتمنى أن يعود المنتخب باللقب من المغرب، هذا اللقب من أغلى الألقاب والنجوم والأساطير السابقين يعلمون قيمة ذلك".

وأضاف "نحن محظوظون بإقامة أمم إفريقيا كل عامين وليست كل 4 أعوام مثل البطولات القارية الأخرى، نحن الأفضل في إفريقيا بـ 7 ألقاب ولم يحالفنا الحظ بنسختي 2017 و2021".

وشدد "اللاعب الذي يحقق أمم إفريقيا يبقى ذلك في تاريخه مدى الحياة، حتى وإن فزت ببطولات مثل الدوري والكأس".

وكشف عصام الحضري "كل منتخبات إفريقيا تعمل حساب لمنتخب مصر، رأيت ذلك بنفسي طوال مشواري كنت أرى الخوف في أعينهم قبل انطلاق المباراة، مهما كانت الفنيات لكن اللعب بروح وبذل أقصى مجهود يمنحك الأفضلية".

أما عن النسخة المقبلة فأوضح "أمم إفريقيا 2025 لن تكون بطولة سهلة بل أراها نسخة استثنائية وصعبة وهناك اهتمام كبير من المغرب، وتوقعي أن البطولة صعبة لكل المنتخبات لكن أتوقع أن مصر ستواجه المغرب في النهائي إذا سارت الأمور كما أتوقع".

وتابع "منتخب مصر حقق هدفه بالتأهل إلى كأس العالم والأمور باتت محسومة، يجب التركيز حاليا على أمم إفريقيا وأتمنى التوفيق للمنتخب وحصد اللقب في النهاية".

أما عن رسالته للاعبي المنتخب فقال: "أن يكون هناك روح وإصرار من مصر وقبل السفر إلى المغرب على العودة باللقب من جديد، حققت 4 ألقاب بينهم 3 خارج مصر كانت لدينا عزيمة لحسم اللقب من قبل السفر ووفقنا الله في النهاية، أثق إن شاء الله في تحمل اللاعبين للمسؤولية بالنسخة المقبلة".

وبسؤاله عن الفارق بين جيله والجيل الحالي أجاب "كل جيل يرى نفسه الأفضل وهذا طبيعي، ومن وجهة نظري أفضل جيل بالكرة المصري خلال الفترة من 2006 إلى 2008، الجيل الحالي يمتلك لاعبين على مستوى عال ولديهم موهبة رائعة لن أحدد أسماء بعينها مثل صلاح ومرموش وغيرهم".

وواصل "الجيل الحالي لديه موهبة كبيرة وربما تكون الموهبة أكثر من جيلنا، لكن ربما كنا أفضل من الناحية الجماعية".

واختتم الحضري تصريحاته "لا أحب كلمة المنتخب الثاني، نتمنى المنافسة على لقب كأس العرب، تلك البطولة أفرزت من قبل ستة لاعبين أصبحوا من القوام الحالي للمنتخب الأول، وسوف نبذل قصارى جهدنا فنحن نلعب باسم مصر ودائما ما يكون هدفنا المنافسة على أي لقب".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

بينما المواجهة الثانية ضد جنوب إفريقيا، ويختتم المنتخب مبارياته ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر في ختام المجموعات.

أما في كأس العرب فقد أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

منتخب مصر الحضري
