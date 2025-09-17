انتهت الدوري - المصري (2)-(1) غزل المحلة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة أمام المصري في كأس عاصمة مصر

يستضيف المصري فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما غزل المحلة يحل تاسعا برصيد 8 نقاط.

---------------------

نهاية المباراة

ق97 طرد رشاد العرفاوي من المحلة بعد بطاقتين صفراوتين

ق90 احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع

ق67 إلغاء هدف التعادل بداعي التسلل على جريندو

ق64 جوووول أحمد شوشة يتعادل من صناعة جريندو

ق50 جوووول صلاح محسن يتقدم مجددا للمصري من ركلة جزاء

ق48 ركلة جزاء لصالح المصري

نهاية الشوط الأول

ق50 جوووول أحمد شوشة يدرك التعادل

ق47 ركلة جزاء لغزل المحلة بعد تدخل أحمد عيد

ق42 هجمة خطيرة لغزل المحلة وخالد صبحي يحولها لركنية

ق35 سيطرة من لاعبي المصري على الكرة

ق 22: تسديدة قوية من صلاح محسن ارتدت من القائم الأيمن

ق12 عامر عامر يتألق أمام تسديدة عمر الساعي ويحولها لركنية

ق4 جوووول صلاح محسن يفتتح التسجيل بعد متابعة من عمر الساعي

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري غزل المحلة
