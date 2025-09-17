استراحة الدوري - المصري (1)-(1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
يستضيف المصري فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.
ويحتل المصري المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما غزل المحلة يحل تاسعا برصيد 8 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
---------------------
نهاية الشوط الأول
ق50 جوووول أحمد شوشة يدرك التعادل
ق47 ركلة جزاء لغزل المحلة بعد تدخل أحمد عيد
ق42 هجمة خطيرة لغزل المحلة وخالد صبحي يحولها لركنية
ق35 سيطرة من لاعبي المصري على الكرة
ق 22: تسديدة قوية من صلاح محسن ارتدت من القائم الأيمن
ق12 عامر عامر يتألق أمام تسديدة عمر الساعي ويحولها لركنية
ق4 جوووول صلاح محسن يفتتح التسجيل بعد متابعة من عمر الساعي
انطلاق المباراة
