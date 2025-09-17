استراحة الدوري - المصري (1)-(1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة أمام المصري في كأس عاصمة مصر

يستضيف المصري فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما غزل المحلة يحل تاسعا برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------

نهاية الشوط الأول

ق50 جوووول أحمد شوشة يدرك التعادل

ق47 ركلة جزاء لغزل المحلة بعد تدخل أحمد عيد

ق42 هجمة خطيرة لغزل المحلة وخالد صبحي يحولها لركنية

ق35 سيطرة من لاعبي المصري على الكرة

ق 22: تسديدة قوية من صلاح محسن ارتدت من القائم الأيمن

ق12 عامر عامر يتألق أمام تسديدة عمر الساعي ويحولها لركنية

ق4 جوووول صلاح محسن يفتتح التسجيل بعد متابعة من عمر الساعي

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري غزل المحلة
نرشح لكم
مصطفى جمال: المقاولون العرب يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص التشكيل - الساعي أساسي لأول مرة مع المصري.. وجريندو يقود هجوم غزل المحلة تعادل غير مفيد.. نقطة لـ المقاولون العرب وفاركو آدم وطني لـ في الجول: إذا أراد الأهلي التجديد لإمام عاشور يعلمون كيفية التواصل معي انتهت الدوري المصري – المقاولون (1)-(1) فاركو.. تعادل مصدر مقرب من مروان عطية لـ في الجول: ما يقال عن رغبته في الرحيل من الأهلي شائعات مضحكة الأهلي: زيزو لم يطلب التأهيل خارج مصر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول وأتليتكو وعودة الدوري المصري
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: أريد تكرار ما قدمناه ضد فالنسيا.. وهذه مميزات نيوكاسل 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - بايرن ميونيخ وتشيلسي يدفعان بالقوة الضاربة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سان جيرمان - مايولو وباركولا يقودان هجوم باريس أمام أتالانتا 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - إيزاك أساسي مع ليفربول لأول مرة أمام أتليتكو مدريد 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى جمال: المقاولون العرب يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص 26 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي يعلن مواعيد السوبر الإيطالي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحضري: أمم إفريقيا لن تكون سهلة ولكن نثق بالمنتخب.. وهذا الفارق بيننا وبين الجيل الحالي ساعة | منتخب مصر
استراحة الدوري - المصري (1)-(1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513615/استراحة-الدوري-المصري-1-1-غزل-المحلة-نهاية-الشوط-الأول