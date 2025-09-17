مؤتمر إيدي هاو: حزين لغياب لامين يامال.. وأحب النظام الجديد لدوري الأبطال

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن شغفه لخوض مباراة برشلونة في افتتاحية مواجهات الفريق بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نيوكاسل منافسه برشلونة العاشرة مساء الخميس، على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بمجرد أن أدركنا أن القرعة أوقعتنا ضد برشلونة، تحمست لخوضها لها شعور سحري، ستكون مباراة رائعة وتاريخية".

وأكمل "برشلونة فريق ممتاز يجيدون التعامل مع الكرة ويتميزون بسرعة كبيرة في المساحات ويسجلون الكثير من الأهداف، وبدأوا الموسم بشكل جيد للغاية، كل هذه الأمور تدفعنا للدفاع بشكل جيد، ولكن يجب أن تكون خطتنا الهجومية قوية".

وأضاف "هناك روابط تجمع نيوكاسل وبرشلونة وهو السير بوبي روبسون، وسيشهد مارك ابنه المباراة في الملعب لمشاهدة ناديي والده في مواجهة بعضهما بدوري أبطال أوروبا".

وتولى السير بوبي روبسون قيادة برشلونة خلفا لـ يوهان كرويف عام 1996، وقاد الفريق للتتويج بكأس الكؤوس الأوروبية وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

وانتقل بعدها لتدريب نيوكاسل عام 1996 وقاد الفريق لقمة الجدول.

ولم يكشف إيدي هاو عن موقف نيك فولتماده: "نضع كل شيء في الاعتبار، ولكن الأولوية هي الفوز بالمباراة القادمة، وندرس الخيارات المتاحة لدينا، اختيار التشكيلة ليس سهلاً، فهناك الكثير من الأمور التي تؤثر فيه."

وتحدث عن موقف أنتوني إيلانجا: "إنه يملك مميزات على غرار أنتوني جوردون فهو يتمتع بالسرعة، ولكنه يمر بمرحلة يحاول فيها فهم ما هو مطلوب منه هنا، وهو ما كان مطلوبا منه في ناديه السابق بأسلوب مختلف قليلاً، ويستغرق هذا التأقلم بعض الوقت".

ولم يخض إيلانجا مباراة نيوكاسل أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الجاري، وشارك جاكوب ميرفي أساسيا بدلاً منه.

ولم يترك إيلانجا بصمته في مباراة نيوكاسل أمام أستون فيلا التي انتهت بالتعادل السلبي ليخسر مركزه لصالح ميرفي، الذي صنع هدف الفوز لصالح فريقه أمام ولفرهامبتون.

وتابع مدرب نيوكاسل "أنتوني جوردون لاعب استثنائي، سنسعى للاستفادة منه إنه يتميز بالسرعة والدقة التي تحتاجها دائمًا، ونتطلع إلى مساعدته على الوصول إلى أعلى مستوياته".

وكشف إيدي هاو عن موعد عودة يوان ويسا: "سيعود ويسا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وستكون مباراة برايتون يوم 18 أكتوبر الأولى له بعد التوقف، وقد تتغير الخطة ولكن هذا ما قيل لي".

وعن رأيه في النظام الجديد لدوري الأبطال، رد "أُحب هذا النظام، أعتقد أن خوض المزيد من المباريات مفيد لنا، فنحن نتعلم كفريق، وكلما لعبنا أكثر ازداد تأقلمنا على هذه الأجواء، كما أن هناك فوائد مالية".

كما عبر عن حزنه لغياب لامين يامال عن المباراة "من المؤسف غياب يامال، أشعر بخيبة أمل لأننا لن نحظى بفرصة مواجهته".