التشكيل - الساعي أساسي لأول مرة مع المصري.. وجريندو يقود هجوم غزل المحلة

يستضيف المصري فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد السويس.

ويشهد التشكيل تواجد عمر الساعي أساسيا لأول مرة مع المصري هذا الموسم.

بينما محمد عبد اللطيف جريندو يقود هجوم غزل المحلة.

ويحتل المصري المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما غزل المحلة يحل تاسعا برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف - عمر الساعي - بونور موجيشا.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن - منذر طمين.

بينما تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حارس المرمى: عامر عامر

الدفاع: عبد الرحيم عموري - أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا

الوسط: موري توريه – محمود نبيل – معاذ عبد السلام.

الهجوم: سعيدي كيبو – محمد عبد اللطيف جريندو - رشاد العرفاوي.