تعادل غير مفيد.. نقطة لـ المقاولون العرب وفاركو

تعادل فاركو مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل محمود أبو جودة هدف تقدم ذئاب الجبل وفيما أدرك رامز مدحت التعادل لفاركو.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب لـ 4 نقاط في المركز الـ 18، فيما أصبح رصيد فاركو 3 نقاط من 6 مباريات في المركز الـ 20.

تعادل هو الرابع بين الفريقين في الدوري المصري مقابل انتصارين لفاركو وانتصار للمقاولون العرب.

وصف المباراة

وفي الدقيقة 45+3 سجل محمود أبو جودة الهدف الأول للمقاولون العرب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تفوقه في التحام هوائي مع مدافع فاركو.

الجهاز الفني لفاركو اعترض على قرار الحكم وائل فرحان باحتساب الحكم بشدة لوجود خطأ لصالح مدافع فاركو لكن الحكم أصر على قراره وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني كاد محمد عنتر أن يضاعف النتيجة بهدف ثاني مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 79 أدرك البديل رامز مدحت هدف التعادل بعد 4 دقائق من مشاركته كبديل.

وفي الدقيقة 90+7 كاد فاركو أن يخطف الفوز القاتل لكن عرضية جابر كامل بعد سلسلة تمريرات رائعة شتتها إبراهيم القاضي لركنية نُفذت دون خطورة ليعلن الحكم نهاية اللقاء.