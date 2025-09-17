الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا

يخضع كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، إلى برنامج تأهيلي في فرنسا.

وتعرض بنزيمة لإصابة في العضلة الخلفية ليغيب عن مواجهة فريقه أمام الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن بنزيمة خضع للبرنامج التأهيلي في فرنسا، وسيعود إلى جدة خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامجه العلاجي تمهيدا لدخوله التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النجمة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي يوم السبت 20 سبتمبر.

وحقق الاتحاد الفوز على الفتح بنتيجة 4-2 ليصل إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب بالتساوي مع النصر، والخليج.

وعوض صالح الشهري زميله بنزيمة في هجوم الاتحاد أمام الفتح.

بنزيمة تألق في المباراة الجولة الأولى وسجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك الأخدود.

وفاز اتحاد جدة على الأخدود بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من المسابقة.

كما غاب بنزيمة عن مواجهة الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا والتي انتهت بخسارة البطل السعودي بنتيجة 2-1.

بنزيمة لعب مع اتحاد جدة 64 مباراة وسجل 41 هدف وصنع 14 آخرين.

كما توج لاعب ريال مدريد السابق بلقبي الدوري وكأس ملك السعودية مع النمور.

ويحمل اتحاد جدة لقب الموسم الماضي من الدوري السعودي.