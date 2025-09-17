سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر

وافق مجلس بلدية ميلانو على بيع ملعب سان سيرو والمناطق المحيطة لناديي ميلان وإنتر.

وأعلنت آنا سكافوزو نائبة رئيس بلدية ميلانو: "درس المجلس المقترح بإيجابية، وسيُعرض الآن على اللجنة والمجلس. لقد كان هذا مشروعًا هامًا، وأشكر مجلس المدينة على توفيره لنا الإطار اللازم لبناء هذه العملية، من خلال حوار مستمر".

وسيُعرض القرار على مجلس المدينة الأسبوع المقبل.

وسبق أن كشف جيوزيبي سالا عمدة بلدية ميلانو عن الموافقة على بيع استاد سان سيرو والمنطقة بالكامل إلى ميلان وإنتر.

وقال سالا عبر إذاعة RTL: "توصلنا إلى اتفاق مع ميلان وإنتر على بيع ملعب سان سيرو والمنطقة بالكامل".

وأضاف "سنذهب الأربعاء المقبل إلى مجلس المدينة مع موافقتي على المشروع، لكن القرار الأخير بالموافقة أو الرفض سيكون لمجلس المدينة".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن يكون الملعب الجديد جاهزا بحلول 2031 لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبلغنا بأنه لن ينظر في ملف ميلانو لاستضافة يورو 2032 إذا بقي سان سيرو على حاله".

وحاول ثنائي مدينة ميلانو كثيرا من قبل في إقامة استاد حديث خاص به من أجل زيادة الأرباح ومنافسة كبرى الأندية الأوروبية في المداخيل.

واشتكت إدارة الناديان كثيرا في السابق من عدم امتلاك استاد خاص لزيادة الأرباح.

وهاجم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحالة التي يظهر بها سان سيرو وتهالكه لعدم تجديده على الطريقة الحديثة.

وكان ميلان وإنتر قد اتفقا على إقامة مشروع مشترك لبناء ملعب جديد وإقامة منطقة خدمات حديثة مجاورة للاستاد.