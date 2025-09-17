أشرف صبحي وأساطير الكرة المصرية يشهدون احتفالية استقبال كأس أمم إفريقيا في مصر

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - احتفالية استقبال أمم إفريقيا في مصر

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجموعة من أساطير كرة القدم المصرية احتفالية استقبال كأس أمم إفريقيا في مصر.

وتم تنظيم احتفالية لاستقبال كأس أمم إفريقيا في مصر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وشركة "يونيليفر" بمناسبة الاحتفال بشراكة علامتها التجارية كراعيين رسميين لبطولة أمم إفريقيا في المغرب 2025.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته أن استضافة فعاليات مرتبطة بالبطولات الإفريقية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية كبرى ودورها في دعم الحركة الرياضية بالقارة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل حافزًا للشباب المصري والإفريقي نحو المزيد من الإنجاز والإبداع.

كما أوضح الوزير أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص مثل يونيليفر يسهم في تعزيز البنية التحتية للرياضة، وتوفير مزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة، بما يواكب توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

حضر الحفل كل من جيم طارق يوكسل مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق وحسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الإفريقي.

بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم المصرية ومنهم مجدي عبد الغني، أحمد حسن، عصام الحضري، حازم إمام، خالد الغندور، محمد ناجي جدو، وائل رياض.

ومن جانبه أعرب حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادة الاتحاد الإفريقي باستمرار الشراكة مع شركة يونيليفر، التي انطلقت منذ عام 2023، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية والشركات العالمية الرائدة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

بينما المواجهة الثانية ضد جنوب إفريقيا، ويختتم المنتخب مبارياته ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر في ختام المجموعات.

أمم إفريقيا أشرف صبحي كأس أمم إفريقيا
