انتهت الدوري المصري – المقاولون (1)-(1) فاركو.. تعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

نهاية اللقاء

ق 79: جووول رامز مدحت يسجل التعادل لفاركو

ق 64: رأسية عنتر تمر بجوار القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول أووول بتسديدة من خارج الـ 18 من محمود أبو جودة للمقاولون العرب ومطالبات بإلغاء الهدف

انطلاق المباراة