انتهت الدوري المصري – المقاولون (1)-(1) فاركو.. تعادل
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.
نهاية اللقاء
ق 79: جووول رامز مدحت يسجل التعادل لفاركو
ق 64: رأسية عنتر تمر بجوار القائم الأيمن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
هدف تقدم ذئاب الجبل 🐺⚽#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #المقاولون_فاركوpic.twitter.com/bMNjZV87OY— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) September 17, 2025
ق 45+3: جووول أووول بتسديدة من خارج الـ 18 من محمود أبو جودة للمقاولون العرب ومطالبات بإلغاء الهدف
انطلاق المباراة
