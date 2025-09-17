انتهت الدوري المصري – المقاولون (1)-(1) فاركو.. تعادل

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من مروان عطية لـ في الجول: ما يقال عن رغبته في الرحيل من الأهلي شائعات مضحكة

نهاية اللقاء

ق 79: جووول رامز مدحت يسجل التعادل لفاركو

ق 64: رأسية عنتر تمر بجوار القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول أووول بتسديدة من خارج الـ 18 من محمود أبو جودة للمقاولون العرب ومطالبات بإلغاء الهدف

انطلاق المباراة

المقاولون العرب الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري انتهت الدوري - وادي دجلة (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز الغزلان "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه
أخر الأخبار
محارب صحراء جديد.. لوكا زيدان يمثل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا 31 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا 47 دقيقة | الدوري المصري
شراكة بين قنوات أبو ظبي الرياضية وستارز بلاي لبث الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري - وادي دجلة (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز الغزلان 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513606/مباشر-الدوري-المصري-المقاولون-1-1-فاركو-جووول-التعااادل