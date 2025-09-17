مباشر الدوري المصري – المقاولون (1)-(0) فاركو.. جووول أووول واعتراضات
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ق 45+3: جووول أووول بتسديدة من خارج الـ 18 من محمود أبو جودة للمقاولون العرب ومطالبات بإلغاء الهدف
انطلاق المباراة
