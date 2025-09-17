انتهت الدوري المصري – المقاولون (1)-(1) فاركو.. تعادل

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

مصدر مقرب من مروان عطية لـ في الجول: ما يقال عن رغبته في الرحيل من الأهلي شائعات مضحكة

نهاية اللقاء

ق 79: جووول رامز مدحت يسجل التعادل لفاركو

ق 64: رأسية عنتر تمر بجوار القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول أووول بتسديدة من خارج الـ 18 من محمود أبو جودة للمقاولون العرب ومطالبات بإلغاء الهدف

انطلاق المباراة

المقاولون العرب فاركو الدوري المصري
