مبابي يؤكد غيابه عن حفل الكرة الذهبية

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

كيليان مبابي في حفل جوائز "الأفضل" من فيفا

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد أنه لن يحضر حفل الكرة الذهبية، الذي سيُقام في باريس الاثنين المقبل.

ولا يُعتبر مبابي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة لهذا العام.

وقال مبابي لشبكة سي بي إس سبورتس: "للفوز بالجائزة، عليك الفوز بالألقاب، لذا عليّ مساعدة فريقي على الفوز بالألقاب، وبعد ذلك سنرى".

وأضاف "سأكون سعيدا إذا فاز عثمان ديمبيلي بها لأنه صديقي وقد دعمته منذ البداية".

وأكمل النجم الفرنسي "سأشاهد الحفل على التلفزيون وأتمنى أن يفوز بها ديمبيلي".

وانتشرت تقارير عن نية إدارة ريال مدريد في مقاطعة الحفل مثلما حدث العام الماضي.

فقد كان النادي الملكي يعتقد أن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز بالجائزة التي ذهبت في النهاية إلى رودري لاعب مانشستر سيتي.

وينافس مبابي على جائزة هذا العام مع 29 لاعبا وهم:

Image

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال

ريال مدريد الكرة الذهبية كيليان مبابي
