مبابي يؤكد غيابه عن حفل الكرة الذهبية

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد أنه لن يحضر حفل الكرة الذهبية، الذي سيُقام في باريس الاثنين المقبل.

ولا يُعتبر مبابي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة لهذا العام.

وقال مبابي لشبكة سي بي إس سبورتس: "للفوز بالجائزة، عليك الفوز بالألقاب، لذا عليّ مساعدة فريقي على الفوز بالألقاب، وبعد ذلك سنرى".

وأضاف "سأكون سعيدا إذا فاز عثمان ديمبيلي بها لأنه صديقي وقد دعمته منذ البداية".

وأكمل النجم الفرنسي "سأشاهد الحفل على التلفزيون وأتمنى أن يفوز بها ديمبيلي".

وانتشرت تقارير عن نية إدارة ريال مدريد في مقاطعة الحفل مثلما حدث العام الماضي.

فقد كان النادي الملكي يعتقد أن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز بالجائزة التي ذهبت في النهاية إلى رودري لاعب مانشستر سيتي.

وينافس مبابي على جائزة هذا العام مع 29 لاعبا وهم:

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال