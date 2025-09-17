مصدر مقرب من مروان عطية لـ في الجول: ما يقال عن رغبته في الرحيل من الأهلي شائعات مضحكة
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 16:27
كتب : أحمد الخولي
نفى مصدر مقرب من مروان عطية لاعب وسط الأهلي أي شائعات تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "ما يقال عن بحث اللاعب عن عروض خليجية للرحيل عن الأهلي ليس إلا شائعات مثيرة للسخرية والضحك".
وأضاف "اللاعب مستمر مع النادي ولم يفكر في الرحيل عن الفريق".
وعاد مروان عطية للمشاركة مع الأهلي ولعب مباراة إنبي السابقة في الدوري، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.
وكان مروان عطية انضم للأهلي مطلع عام 2022 قادما من الاتحاد السكندري.
