هل يقاطع منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 في حالة مشاركة إسرائيل؟ الحكومة تجيب

ألمح المتحدث باسم الحكومة الإسبانية باتشي لوبيز إلى فكرة مقاطعة منتخب إسبانيا لبطولة كأس العالم المقبلة 2026 في أمريكا، وذلك في حالة تأهل إسرائيل للمشاركة في المونديال.

وزاد باتشي لوبيز الجدل بشأن إمكانية انسحاب إسبانيا من البطولة وذلك خلال جلسة للبرلمان الإسباني.

وبسؤاله عن احتمال مقاطعة إسبانيا كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في حال تأهل إسرائيل للبطولة رد باتشي قائلا: "سنرى ذلك في وقتها".

يأتي ذلك في ظل دعم الحكومة الإسبانية للقضية الفلسطينية، ومطالبتها باستبعاد الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية على غرار استبعاد الفرق الروسية منذ غزو أوكرانيا في 2022.

وتواصل إسبانيا الضغط من خلال هذا التصريح على الهيئات الرياضية العالمية من أجل استبعاد الفرق الإسرائيلية من المحافل الرياضية المختلفة.