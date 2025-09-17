شكوك حول مشاركة كانسيلو في الكلاسيكو السعودي أمام أهلي جدة

تحوم الشكوك حول قدرة البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن فريق الهلال على المشاركة ضد أهلي جدة يوم الجمعة.

ويصطدم الهلال بأهلي جدة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ولم يتحمل كانسيلو ألم عضلة الفخذ، ليغادر الملعب في الدقيقة 40 من مباراة الهلال أمام الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

هذه الإصابة ليست الأولى، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الغيابات التي طاردت النجم البرتغالي منذ وصوله إلى الهلال، قادمًا من مانشستر سيتي صيف 2024.

ولم يوضح الهلال حتى الآن مدى جاهزية كانسيلو لمباراة الجمعة المرتقبة، في ظل الشكوك التي تحوم حول إمكانية مشاركته.

على مدار مسيرته مع الهلال، غاب كانسيلو عن 12 مباراة، بسبب إصابات عضلية متكررة، أبرزها تمزق في الفخذ أبعده 46 يومًا.

وعاد شبح الإصابة ليضرب كانسيلو في أبريل الماضي، ليغيب عن نصف نهائي دوري الأبطال أمام أهلي جدة، إلى جانب 5 مباريات دوري أخرى شهدت تفوق الهلال في 4 وتعادله في واحدة.

وكان كانسيلو تعرض لإصابة طفيفة في العضلة الخلفية خلال مباراة القادسية خرج على إثرها مصابا من مباراة السبت الماضي، لكنه شارك كأساسي أمام الدحيل ثم خرج مستبدلا.