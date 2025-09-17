مؤتمر دوناروما: جوارديولا سينجح في تطوير أسلوب لعبي بالقدم

يثق جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي الجديد أن مدربه بيب جوارديولا سيطور أسلوب لعبه بالقدم كثيرا، وهو الأسلوب الذي يحبه المدرب الإسباني.

وقال دوناروما في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "كنت واضحا تماما رغبتي كانت الانضمام إلى سيتي وكان هذا خياري الأول والأخير، والشيء الوحيد الذي أردته".

وأكمل "كنت أعلم أن مانشستر سيتي مهتم بي بشدة قبل الصيف، ثم توطدت علاقتنا بعد كأس العالم للأندية. وكنت أعلم أن جوارديولا كان يُلحّ بشدة من أجل انضمامي، لذا فالجميع أرادني هنا، وهذا ما حفّزني بشدة، وشعرتُ بفخر كبير لرؤية هذا الاهتمام منهم".

وأضاف "أنا سعيد بوجودي هنا وأن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع، وأن أبذل قصارى جهدي لهذا الشعار والقميص، وأتمنى أن أواصل ذلك لسنوات عديدة قادمة".

وتابع "أشكر بيب جوارديولا على وصفي بأنني حارس من طراز رفيع، إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا وأن يكون جوارديولا مدربي، أنا متحمس جدًا لوجودي هنا".

وواصل الإيطالي "لدي بالتأكيد الكثير لتطويره ويمكنني تقديم المزيد، هذا هو هدفي، أن أواصل التحسن وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

وأردف "أسعى دائما لتحسين اللعب بقدمي، وأنا الآن مع هذا المدرب الذي يُعد من أفضل المدربين في هذه الأمور، لذا فهو قادر على مساعدتي كثيرا، ويمكننا القيام بالكثير معًا. أنا متأكد من أننا سنحقق نجاحا باهرا".

وكشف عن علاقته بزميله الجديد إرلينج هالاند قائلا "إلى جانب كونه لاعبا رائعا ومن أفضل لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل، فهو شخص رائع أيضا هذا ما يجعله مميز بطريقة ما، تربطني به علاقة جيدة، وقد رحب بي على الفور".

ويستعد سيتي لاستضافة نابولي على ملعب الاتحاد في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الخميس.

واستمر "علينا دائما أن نحلم أحلامًا كبيرة، ولكن بتواضع، وهذا هو الأهم. علينا أن نفكر في كل مباراة، مباراة تلو الأخرى، لذا ستكون مباراة نابولي صعبة، أول مباراة في دوري أبطال أوروبا دائمًا الأكثر تعقيدا".

وأتم "أعرف نابولي جيدا، بعض زملائي في المنتخب الإيطالي يلعبون هناك، لذا أعلم أننا نلعب ضد فريق قوي. وسأقول هذه الأشياء أيضًا في غرفة الملابس".