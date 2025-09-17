مؤتمر جوارديولا: لم أتعجب من تألق دي بروين مع نابولي.. لسنا ضمن المرشحين لدوري الأبطال

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

لم يتعجب بيب جوارديولا مانشستر سيتي من سرعة تألق لاعبه السابق كيفن دي بروين مع فريقه الجديد نابولي، وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس.

ويحل دي بروين ضيفا على ملعب الاتحاد مع فريقه نابولي بعد أسابيع قليلة من انتقاله للفريق الإيطالي، وذلك في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: " لم أتعجب من البداية الجيدة لدي بروين الجيدة مع نابولي، اللاعبون في هذا المستوى يتأقلمون بسرعة، ولا يحتاجون إلى الكثير من الوقت للتأقلم وتقديم أداء جيد".

وأضاف "ماذا قدم دي بروين لنابولي؟ موهبته المذهلة، رؤيته، تمريراته الحاسمة، أهدافه، إنه لاعب فريد في الثلث الأمامي".

وواصل "كان لدينا دائما حراس مرمى رائعون في العقد الماضي، إيدرسون قدم أداءً رائعًا، والحراس الآخرون الذين ساعدونا أيضًا. وأعتقد أن جيانلويجي دوناروما البالغ من العمر 26 عامًا سيبقى لسنوات عديدة، وهو بالطبع حارس من الطراز الرفيع".

واستمر جوارديولا "هل يعد مانشستر سيتي أحد المرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ يبدو أننا لسنا كذلك".

وأردف "نحن سعداء بوجودنا هنا. في الماضي كنا دائما أحد المرشحين، وفزنا مرة واحدة فقط، لأنه هناك المزيد من الصعوبات".

توج سيتي بلقب دوري الأبطال عام 2003 بعد محاولات عديدة.

وأوضح بيب "نركز على أن نبدأ دوري الأبطال بشكل جيد هذا الموسم، لأنه عندما تبدأ بنتيجة سيئة، يكون الأمر دائمًا أكثر صعوبة، وفي الموسم الماضي تعادلنا في المباراة الأولى مع إنتر، ونأمل أن نحقق نتيجة أفضل هذا الموسم".

وواصل الإسباني "في الموسم الماضي، أنهينا آخر 15 أو 20 مباراة كأفضل فريق في الدوري الإنجليزي".

وشدد "أنا معجب بأنطونيو كونتي كثيرا، وأتعلم منه كثيرا، وأحترمه كثيرا".

وأتم "أتوقع مباراة صعبة للغاية ضد نابولي يوم الأربعاء".

يخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × نابولي (الخميس 18 سبتمبر)

موناكو × مانشستر سيتي (الأربعاء 1 أكتوبر)

فياريال × مانشستر سيتي (الثلاثاء 21 أكتوبر)

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند (الأربعاء 5 نوفمبر)

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن (الثلاثاء 25 نوفمبر)

ريال مدريد × مانشستر سيتي (الأربعاء 10 ديسمبر)

بودو جليمت × مانشستر سيتي (الثلاثاء 20 يناير)

مانشستر سيتي × جالاتاسراي (الأربعاء 28 يناير)

مانشستر سيتي نابولي بيب جوارديولا كيفن دي بروين
