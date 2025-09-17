مع رقم قياسي تاريخي.. ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

قاد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي فريقه للفوز على سياتل بثلاثية مقابل هدف في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 49 في المركز الخامس بترتيب القسم الشرقي للدوري الأمريكي، من 27 مباراة.

وصنع ميسي الهدف الأول لفريقه والذي سجله جوردي ألبا، بينما سجل الهدف الثاني بنفسه بصناعة جوردي ألبا أيضا.

وجاء هدف إنتر ميامي الثالث عن طريق اللاعب إيان فراي.

ويعد هدف ميسي هو رقم 20 له في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

وأصبح ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يسجل 20 هدفا في 15 موسما مختلفا طوال مسيرته الكروية.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
