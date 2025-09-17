تعرف على المباريات التي يغيب عنها ألكسندر أرنولد.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة ليفربول

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أرنولد

سيفقد نادي ريال مدريد مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد لفترة ليست بالقصيرة، بعدما تأكد غيابه عن عدة مباريات مهمة.

وتعرض ألكسندر أرنولد لإصابة في الدقيقة الرابعة من لقاء فريقه ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، وأعلن ناديه تفاصيل الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أنه عادةً ما تستغرق هذه الإصابات من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك حسب شدة الإصابة.

وسيغيب ألكسندر أرنولد عن المباريات التالية لريال مدريد:

إسبانيول (الدوري الإسباني)

ليفانتي (الدوري الإسباني)

أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني)

كايرات ألماتي (دوري أبطال أوروبا)

فياريال (الدوري الإسباني)

خيتافي (الدوري الإسباني)

يوفنتوس (دوري أبطال أوروبا)

برشلونة (الدوري الإسباني)

وقد يغيب بمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني مطلع نوفمبر المقبل.

كما تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة في المواجهة المنتظرة ضد ليفربول ناديه القديم في ملعب أنفيلد بدوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر.

Image

وأفاد ريال مدريد في بيان يوم الأربعاء "الفحوصات التي خضع لها ترينت ألكسندر أرنولد أثبتت إصابته في عضلات الفخذ اليسرى".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يقدم ترينت المستوى المأمول منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف.

فقد انتقل الدولي الإنجليزي إلى الفريق الملكي مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول.

ريال مدريد ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
نرشح لكم
ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك قائمة برشلونة – عودة دي يونج واستمرار غياب لامين يامال أمام نيوكاسل برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف موندو ديبورتيفو: كريستنسن يأمل في تجديد عقده مع برشلونة تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك رغم النقص العددي.. إسبانيول يحقق فوزا مثيرا ويحبط ريمونتادا مايوركا إريك أبيدال ينفي شائعات وفاته
أخر الأخبار
آدم وطني لـ في الجول: إذا أراد الأهلي التجديد لإمام عاشور يعلمون كيفية التواصل معي 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – المقاولون (1)-(0) فاركو.. جووول أووول واعتراضات ساعة | الدوري المصري
مبابي يؤكد غيابه عن حفل الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من مروان عطية لـ في الجول: ما يقال عن رغبته في الرحيل من الأهلي شائعات مضحكة ساعة | الدوري المصري
هل يقاطع منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 في حالة مشاركة إسرائيل؟ الحكومة تجيب ساعة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة كانسيلو في الكلاسيكو السعودي أمام أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر دوناروما: جوارديولا سينجح في تطوير أسلوب لعبي بالقدم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: لم أتعجب من تألق دي بروين مع نابولي.. لسنا ضمن المرشحين لدوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513598/تعرف-على-المباريات-التي-يغيب-عنها-ألكسندر-أرنولد-وشكوك-حول-لحاقه-بمواجهة-ليفربول