تعرف على المباريات التي يغيب عنها ألكسندر أرنولد.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة ليفربول

سيفقد نادي ريال مدريد مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد لفترة ليست بالقصيرة، بعدما تأكد غيابه عن عدة مباريات مهمة.

وتعرض ألكسندر أرنولد لإصابة في الدقيقة الرابعة من لقاء فريقه ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، وأعلن ناديه تفاصيل الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أنه عادةً ما تستغرق هذه الإصابات من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك حسب شدة الإصابة.

وسيغيب ألكسندر أرنولد عن المباريات التالية لريال مدريد:

إسبانيول (الدوري الإسباني)

ليفانتي (الدوري الإسباني)

أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني)

كايرات ألماتي (دوري أبطال أوروبا)

فياريال (الدوري الإسباني)

خيتافي (الدوري الإسباني)

يوفنتوس (دوري أبطال أوروبا)

برشلونة (الدوري الإسباني)

وقد يغيب بمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني مطلع نوفمبر المقبل.

كما تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة في المواجهة المنتظرة ضد ليفربول ناديه القديم في ملعب أنفيلد بدوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر.

وأفاد ريال مدريد في بيان يوم الأربعاء "الفحوصات التي خضع لها ترينت ألكسندر أرنولد أثبتت إصابته في عضلات الفخذ اليسرى".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يقدم ترينت المستوى المأمول منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف.

فقد انتقل الدولي الإنجليزي إلى الفريق الملكي مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول.