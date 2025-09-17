فان دايك يوجه رسالة هامة إلى جماهير ليفربول قبل مواجهة أتليتكو مدريد

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول تستقبل حافلة الفريق قبل نهائي كأس الاتحاد

وجه فيرجيل فان دايك قائد ليفربول رسالة هامة لجماهير فريقه مع بداية مشوار الريدز في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ليفربول في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال فان دايك في رسالته التي نشرها موقع النادي: "هذه البطولة تعني الكثير لكل من يشجع نادي ليفربول".

وأضاف "لستم بحاجة لي لأخبركم عن الذكريات الرائعة التي صنعها ليفربول في دوري أبطال أوروبا على مر السنين، لكن الهدف الآن هو صنع المزيد منها في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وواصل "لقد أسفرت قرعة مرحلة الدوري عن مباريات رائعة، مباريات كبيرة ضد فرق قوية، في ملاعب مذهلة وأمام نخبة من أكثر المشجعين حماسًا. كيف لا يكون المرء متحمسًا لذلك كلاعب؟".

وتابع "بالطبع، نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً. يكفي أن ننظر إلى منافس الجولة الأولى لندرك ذلك. لقد كان أتليتكو مدريد أحد أفضل الفرق وأكثرها ثباتًا في الأداء لسنوات عديدة".

وأردف الهولندي "لديهم مدرب رائع ولاعبون من الطراز الرفيع، وعلينا أن نكون مستعدين للعمل بجد إذا أردنا أن نبدأ البطولة بنتيجة إيجابية".

وأكمل رسالته لجماهير ليفربول "سنحتاجكم أيضًا في أفضل حالاتكم. لقد ساهم دعمكم في إحداث فرق كبير في مباريات دوري أبطال أوروبا المهمة سابقًا، وأتمنى أن يتكرر هذا الأمر هذا المساء".

وأتم فان دايك "دعونا نجعل أنفيلد المكان الذي لا يرغب أي فريق أوروبي في زيارته".

فيرجيل فان دايك ليفربول أتليتكو مدريد
