الأهلي: زيزو لم يطلب التأهيل خارج مصر

أوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، لم يطلب التأهيل خارج مصر للتعافي من الإصابة.

وأكد وليد صلاح في تصريحات عبر موقع الأهلي أن كل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح، ولم يحدث بأي شكل.

وأعلن الأهلي نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق كرة القدم.

وكشف الأهلي عن إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وذلك بعدما خضع اللاعب لأشعة سونار ورنين مغناطيسي.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن زيزو بدأ في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي على أن تتما متابعة حالته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق الأول فور شفائه.

وخرج زيزو مصابا خلال تعادل الأهلي مع إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وشعر زيزو بألم في الفخذ قبل بداية اللقاء وشارك أساسيا لكن تم استبداله في الدقيقة 26 وشارك طاهر بدلا منه.

وشارك زيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات سجل هدفين وصنع هدفين.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.