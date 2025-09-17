ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

أوضح نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد.

وتعرض ألكسندر أرنولد لإصابة في الدقيقة الرابعة من لقاء فريقه ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وأفاد ريال مدريد في بيان "الفحوصات التي خضع لها ترينت ألكسندر أرنولد أثبتت إصابته في عضلات الفخذ اليسرى".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أنه عادةً ما تستغرق هذه الإصابات من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك حسب شدة الإصابة.

ولم يقدم ترينت المستوى المأمول منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف.

فقد انتقل الدولي الإنجليزي إلى الفريق الملكي مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول.

