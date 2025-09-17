ثيو: كرة القدم في السعودية ليست سهلة كما يعتقد الأوروبيون

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال

يرى الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع الهلال أن كرة القدم في السعودية مختلفة كثيرا عما يعتقده الناس في أوروبا.

وانتقل ثيو إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من ميلان.

وقال ثيو هيرنانديز في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "عندما طلبني سيميوني إنزاجي للقدوم لفريق الهلال فكرت كثيرا، ولكن عندما أتيت إلى هنا شعرت بالسعادة".

أضاف "لقد شغف الناس في السعودية بكرة القدم، كرة القدم هنا ليست سهلة وتحتاج إلى جهد ولياقة عالية ولاعبين جيدين عكس ما يفهمه الناس في أوروبا".

وسجل ثيو هدفا في فوز الهلال على الدحيل القطري 2-1 في افتتاح مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل ثنائية الهلال كل من داروين نونيز وثيو هيرنانديز، بينما أحرز عادل بولبينة هدف الدحيل.

وحصل هيرنانديز على جائزة رجل المباراة بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحقق الهلال الثلاث نقاط الأولى له في البطولة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصدارة، بينما يحتل الدحيل المركز التاسع بدون رصيد من النقاط.

ثيو هيرنانديز الهلال السعودية
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة كانسيلو في الكلاسيكو السعودي أمام أهلي جدة الشرق الأوسط: مصير بلان مع اتحاد جدة في خطر ولكن إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال كأس إنتركونتيننتال - فيفا يحدد موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز صحيفة اليوم السعودية: بقرار فني.. رونالدو يغيب عن مواجهة النصر الأولى في أبطال آسيا 2 مؤتمر جيسوس: هدف النصر الأول هو التتويج بالدوري.. وأبطال آسيا 2 يشبه البطولة العربية منافس بيراميدز - يايسله يجهز ثنائي أهلي جدة قبل مواجهة الهلال الرياضية: مدرب النصر ينوي الاعتماد على حارسه البرازيلي في دوري أبطال آسيا 2
أخر الأخبار
مبابي يؤكد غيابه عن حفل الكرة الذهبية 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من مروان عطية لـ في الجول: ما يقال عن رغبته في الرحيل من الأهلي شائعات مضحكة 22 دقيقة | الدوري المصري
هل يقاطع منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 في حالة مشاركة إسرائيل؟ الحكومة تجيب 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة كانسيلو في الكلاسيكو السعودي أمام أهلي جدة 43 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر دوناروما: جوارديولا سينجح في تطوير أسلوب لعبي بالقدم 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: لم أتعجب من تألق دي بروين مع نابولي.. لسنا ضمن المرشحين لدوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مع رقم قياسي تاريخي.. ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل 2 ساعة | أمريكا
تعرف على المباريات التي يغيب عنها ألكسندر أرنولد.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513593/ثيو-كرة-القدم-في-السعودية-ليست-سهلة-كما-يعتقد-الأوروبيون