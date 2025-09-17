ثيو: كرة القدم في السعودية ليست سهلة كما يعتقد الأوروبيون

يرى الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع الهلال أن كرة القدم في السعودية مختلفة كثيرا عما يعتقده الناس في أوروبا.

وانتقل ثيو إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من ميلان.

وقال ثيو هيرنانديز في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "عندما طلبني سيميوني إنزاجي للقدوم لفريق الهلال فكرت كثيرا، ولكن عندما أتيت إلى هنا شعرت بالسعادة".

أضاف "لقد شغف الناس في السعودية بكرة القدم، كرة القدم هنا ليست سهلة وتحتاج إلى جهد ولياقة عالية ولاعبين جيدين عكس ما يفهمه الناس في أوروبا".

وسجل ثيو هدفا في فوز الهلال على الدحيل القطري 2-1 في افتتاح مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل ثنائية الهلال كل من داروين نونيز وثيو هيرنانديز، بينما أحرز عادل بولبينة هدف الدحيل.

وحصل هيرنانديز على جائزة رجل المباراة بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحقق الهلال الثلاث نقاط الأولى له في البطولة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصدارة، بينما يحتل الدحيل المركز التاسع بدون رصيد من النقاط.