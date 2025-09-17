توماس فرانك: توتنام لديه أساس قوي.. وسعيد بانطلاقة الفريق

عبر توماس فرانك المدير الفني لتوتنام عن سعادته بفوز فريقه على فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا على أن انطلاقة فريقه في الموسم الحالي حتى الآن رائعة.

وافتتح توتنام الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فياريال الإسباني بهدف دون رد.

وقال فرانك عبر بي بي سي: "أداء المهام الصعبة هو ما يمنحك فرصة كبيرة للفوز بالمباريات، وقد أثبتنا ذلك حتى الآن".

وأضاف "الفوز على فياريال كان مهما، ومن الرائع أن تحصد ثلاث نقاط وتبدأ بداية جيدة، وأنا سعيد بذلك".

وواصل "أنا سعيد أيضا بالحفاظ على نظافة الشباك وبالأداء الدفاعي للفريق، أعتقد أننا كنا متميزين للغاية ونجحنا في الحد من خطورة فياريال طوال المباراة".

وأكمل "هجوميا واجهنا صعوبة في صناعة الفرص أمام فريق قوي، كانت مباراة متكافئة حسمناها في النهاية".

وأتم تصريحاته "ما يعجبني هو أن أساسنا قوي. نحن الآن نملك أربعة انتصارات، 3 في الدوري الإنجليزي وواحد في دوري الأبطال، مع 4 مباريات بشباك نظيفة، وهذا أمر بالغ الأهمية."

وفاز توتنام على فياريال بهدف دون رد جاء عن طريق لويز جونيور حارس مرمى فياريال بالخطأ في مرماه بعدما فشل بالإمساك بالكرة من عرضية في الدقيقة 4.

وفي دوري الأبطال يلعب توتنام ضد كل من باريس سان جيرمان وموناكو من فرنسا، وفياريال الإسباني، وفرانكفورت ودورتموند من ألمانيا، وكوبنهاجن الدنماركي، سلافيا براج التشيكي، وبودي جليمت النرويجي.