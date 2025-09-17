الشرق الأوسط: مصير بلان مع اتحاد جدة في خطر ولكن

كشفت جريدة الشرق الأوسط أن لوران بلان مدرب اتحاد جدة لا يزال يحظى بثقة الإدارة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المدرب ليس في مأمن تام.

وأوضح التقرير أن عمل بلان يخضع لتقييمات دورية ترصد تطور الأداء ومعالجة المشكلات المتكررة داخل الفريق.

وأضاف التقرير أن بلان سيواصل مهامه بشكل طبيعي مع متابعة يومية لبرنامجه وتصحيحاته، في ضوء بداية موسم اتسمت بالاهتزاز ولم تتبدد بعد.

وحقق الوحدة الإماراتي الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

منذ بداية الموسم لعب النمور 4 مواجهات، وهي النصر في السوبر السعودي، ثم الأخدود والفتح في انطلاقة الدوري، وصولاً إلى الوحدة الإماراتي.

وخلال هذه المباريات استقبل الفريق 60 تسديدة، واهتزت شباكه 8 مرات، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

هذه الأرقام فاقمت قلق الجماهير، وأشعلت أسئلة متكررة لبلان في المؤتمرات الصحافية حول منظومة الحماية أمام المرمى.

وعقب بلان على هزيمة الوحدة الإماراتي قائلاً إن المباراة صفحة وطُويت، مشيراً إلى أن الطرد المبكر سهَّل مهمة أصحاب الأرض، وأن غياب الثنائي نجولو كانتي وكريم بنزيمة كان مؤثراً كذلك.